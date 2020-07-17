Минск бунтует на фоне неоднозначных выборов

Теперь в избирательном списке осталось всего пять из семи кандидатов в президенты. Два имени, причем не из последних, были вычеркнуты: ЦИК решил, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не будут участвовать в намеченных на 9 августа выборах президента Белоруссии. Оба кандидата пользуются широкой народной поддержкой (ей невозможно дать точную оценку из-за отсутствия в стране независимых социологических институтов), и их рассматривали как весомых соперников нынешнего президента Александра Лукашенко, который управляет страной железной рукой на протяжение вот уже четверти века.
18 июня Бабарико, бывший руководитель белорусского филиала Газпромбанка, собирался подать кандидатские документы, но по пути его задержали по обвинению в отмывании денег и участии в преступной группе. Из-за этого комиссия отказала ему в регистрации. Замдиректора правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отмечает, что эти обвинения не были выдвинуты в рамках следствия. Решение было принято исключительно на основе пришедшего в ЦИК письма.
Второго ключевого кандидата от оппозиции Валерия Цепкало тоже сняли с гонки по сомнительным причинам. В ЦИК заявили, что этот бывший белорусский посол в США не представил необходимые 100 000 подписей. Валентин Стефанович скептически относится к этому заявлению и отмечает отсутствие прозрачной процедуры подсчета подписей.
Гнев на улицах
Решение ЦИК разозлило часть белорусов. С вечера вторника в соцсетях появлялись все новые призывы на демонстрации. На улицы Минска вышли сотни протестующих. Сопровождавшие собрание аплодисменты жителей и гудки автомобилей быстро смолкли из-за вмешательства сил правопорядка, которые задержали порядка 200 человек. В их числе оказалось несколько журналистов независимых СМИ.
В среду утром у здания в белорусской столице выстроилась длинная очередь: десятки человек пришли, чтобы подать жалобу на ЦИК и потребовать утверждения кандидатуры Бабарико. Хотя решение вывело из борьбы двух ключевых кандидатов, борьба еще не окончена.
«В течение трех дней на решение будет подана апелляция, — говорит Стефанович. — Верховный суд Белоруссии должен будет принять постановление, и новости ожидаются до конца недели».
Туманные перспективы
В настоящий момент, у оппозиции, судя по всему, нет скоординированной стратегии. Цепкало заявил в интервью российскому оппозиционному радио «Эхо Москвы», что поддержит кандидатуру Светланы Тихоновской, супруги отправленного за решетку блогера-диссидента Сергея Тихоновского. Другие оппозиционеры призывают бойкотировать выборы.
По словам Валентина Стефановича, особенность нынешних выборов в том, что противники Лукашенко не являются известными политиками, а традиционная оппозиция не участвует в кампании. С этим согласен и Виктор Бабарико, который отмечает, что обычно против оппозиционеров используют силу уже в конце выборов.
Отсутствие Бабарико и Цепкало в избирательных списках 9 августа лишь расширило список причин народного недовольства, не последнее место в котором занимает зависимость от России, а также небрежное отношение Лукашенко к коронавирусному кризису. Валентин Стефанович называет еще одну причину беспокойства: