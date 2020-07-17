Минск бунтует на фоне неоднозначных выборов

Теперь в избирательном списке осталось всего пять из семи кандидатов в президенты. Два имени, причем не из последних, были вычеркнуты: ЦИК решил, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не будут участвовать в намеченных на 9 августа выборах президента Белоруссии . Оба кандидата пользуются широкой народной поддержкой (ей невозможно дать точную оценку из-за отсутствия в стране независимых социологических институтов), и их рассматривали как весомых соперников нынешнего президента Александра Лукашенко , который управляет страной железной рукой на протяжение вот уже четверти века.

18 июня Бабарико, бывший руководитель белорусского филиала Газпромбанка , собирался подать кандидатские документы, но по пути его задержали по обвинению в отмывании денег и участии в преступной группе. Из-за этого комиссия отказала ему в регистрации. Замдиректора правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отмечает, что эти обвинения не были выдвинуты в рамках следствия. Решение было принято исключительно на основе пришедшего в ЦИК письма.

Второго ключевого кандидата от оппозиции Валерия Цепкало тоже сняли с гонки по сомнительным причинам. В ЦИК заявили, что этот бывший белорусский посол в США не представил необходимые 100 000 подписей. Валентин Стефанович скептически относится к этому заявлению и отмечает отсутствие прозрачной процедуры подсчета подписей.

Гнев на улицах

Решение ЦИК разозлило часть белорусов. С вечера вторника в соцсетях появлялись все новые призывы на демонстрации. На улицы Минска вышли сотни протестующих. Сопровождавшие собрание аплодисменты жителей и гудки автомобилей быстро смолкли из-за вмешательства сил правопорядка, которые задержали порядка 200 человек. В их числе оказалось несколько журналистов независимых СМИ.

В среду утром у здания в белорусской столице выстроилась длинная очередь: десятки человек пришли, чтобы подать жалобу на ЦИК и потребовать утверждения кандидатуры Бабарико. Хотя решение вывело из борьбы двух ключевых кандидатов, борьба еще не окончена.

«В течение трех дней на решение будет подана апелляция, — говорит Стефанович. — Верховный суд Белоруссии должен будет принять постановление, и новости ожидаются до конца недели».

Туманные перспективы

В настоящий момент, у оппозиции, судя по всему, нет скоординированной стратегии. Цепкало заявил в интервью российскому оппозиционному радио «Эхо Москвы», что поддержит кандидатуру Светланы Тихоновской, супруги отправленного за решетку блогера-диссидента Сергея Тихоновского. Другие оппозиционеры призывают бойкотировать выборы.

По словам Валентина Стефановича, особенность нынешних выборов в том, что противники Лукашенко не являются известными политиками, а традиционная оппозиция не участвует в кампании. С этим согласен и Виктор Бабарико, который отмечает, что обычно против оппозиционеров используют силу уже в конце выборов.

Отсутствие Бабарико и Цепкало в избирательных списках 9 августа лишь расширило список причин народного недовольства, не последнее место в котором занимает зависимость от России, а также небрежное отношение Лукашенко к коронавирусному кризису. Валентин Стефанович называет еще одну причину беспокойства: