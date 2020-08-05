Финляндия обвинила РФ в нарушении границы

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Пограничная охрана Финляндии заявила, что ей якобы удалось подтвердить нарушение воздушных границ страны двумя истребителями Су-27, принадлежащими России

В сообщении пограничной охраны указывается, что «два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо », они «вторглись в воздушное пространство (республики) в 14.07 по местному времени (совпадает с московским)», передает ТАСС.

Истребители преодолели «примерно в течение одной минуты расстояние в 10 км», после чего «покинули воздушное пространство Финляндии».

По версии пограничников, истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Отмечается, что в ходе расследования «не были установлены личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо».

Ранее Финляндия заявила, что два российских Су-27 якобы пересекли финское воздушное пространство над Финским заливом в районе Хельсинки. После Финляндия потребовала у российского посольства объяснений.