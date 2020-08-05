Финляндия обвинила РФ в нарушении границы

Истребители Су-27 Вооруженных сил (ВС) России нарушили воздушное пространство Финляндии . Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Пограничной охране Финляндии.

28 июля, как сообщал «Рамблер», четыре российских Су-27 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.

Министерстве обороны России рассказали, что перелет был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Сегодня в Пограничной охране Финляндии сообщили, что 28 июля было проведено предварительное расследование инцидента.

В ходе него было установлено, что в 14:07 по местному времени два Су-27 ВС России нарушили воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо и покинули его минуту спустя. Истребители заходили в финское воздушное пространство на глубину не более 600 метров, а преодолели, находясь в нем, около 10 километров.

В Пограничной охране Финляндии добавили, что обвинения в данной связи никому не будут предъявлены, потому что в ходе расследования личности пилотов Су-27 не были установлены.