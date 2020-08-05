Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Финляндия обвинила Россию в нарушении границы 

Артём Кульша и ещё 8 10 минут назад
Финляндия обвинила РФ в нарушении границы
Фото: РИА Новости
Истребители Су-27 Вооруженных сил (ВС) России нарушили воздушное пространство Финляндии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Пограничной охране Финляндии.
28 июля, как сообщал «Рамблер», четыре российских Су-27 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.
В Министерстве обороны России рассказали, что перелет был осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Сегодня в Пограничной охране Финляндии сообщили, что 28 июля было проведено предварительное расследование инцидента.
В ходе него было установлено, что в 14:07 по местному времени два Су-27 ВС России нарушили воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо и покинули его минуту спустя. Истребители заходили в финское воздушное пространство на глубину не более 600 метров, а преодолели, находясь в нем, около 10 километров.
В Пограничной охране Финляндии добавили, что обвинения в данной связи никому не будут предъявлены, потому что в ходе расследования личности пилотов Су-27 не были установлены.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Комментарии
В мире , Армия , Министерство обороны , Финляндия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза обрушился на Ефремова за заявление в суде
Лоза обрушился на Ефремова за заявление в суде
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на…
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на…
Видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Взрыв в Бейруте привел к выбросу в атмосферу опасных веществ
00:31
Взрыв в Бейруте привел к выбросу в атмосферу опасных веществ
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение