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Внучка британской королевы тайно вышла замуж 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 36 минут назад
Внучка британской королевы тайно вышла замуж
Фото: globallookpress.com
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, тайно вышла замуж за 37-летнего миллионера и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци, сообщает ET Canada.
Пара связала себя узами брака в присутствии около 20 гостей в пятницу в Королевской часовне Всех Святых (часовня королевы Виктории) в Виндзорском замке. На церемонии присутствовала королева вместе с супругом принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, а также другие близкие родственники, в том числе отец невесты Эндрю, герцог Йоркский, второй сын Елизаветы II, передает РИА «Новости».
О помолвке Беатрис стало известно в сентябре прошлого года, свадьбу планировалось сыграть в мае 2020, однако из-за пандемии коронавируса торжества пришлось перенести на неопределенный срок.
В 2018 году сестра Беатрис, принцесса Евгения Йоркская, вышла замуж за предпринимателя Джека Бруксбэнка.
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В мире , Елизавета II , Евгения Йоркская , РИА Новости
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