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США уличили в замалчивании реальной ситуации с коронавирусом

Павел Тиунов
иещё 2
7 минут назад
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Американские власти скрывают от своих граждан информацию о вспышках коронавирусной инфекции в стране, сообщает The Daily Beast. Рядовые американцы даже не представляют насколько область заражения шире, чем об этом говорят в новостях.
Поводом для столь резких выводов стало заявление представителей Центра за целостность общества. Они рассказали, что не так давно к ним в руки попал документ, составленный экспертами Белого дома, в котором указываются штаты, где распространения кронавируса протекает особенно интенсивно. Речь идет о списке, так называемых, «красных зон», в который попали 18 штатов: Алабама, Арканзас, Флорида, Невада, Техас и другие.
Примечательно, что документ предназначался для членов Целевой группы Белого дома и американского правительства. Широкой общественности он так и не был представлен.
Новость приобрела широкий резонанс, в том числе среди научного сообщества. В частности, директор Гарвардского института общественного здравоохранения Ашиш Джа выразила недоумение, почему правду скрывают от рядовых американцев, поскольку в этом, по ее словам, «нет никакого смысла».
На момент 17 июля, как сообщал «Рамблер», в США насчитывается более 3,5 миллиона инфицированных. Количество погибших от осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, превысило 138 тысяч человек.
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