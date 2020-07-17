США уличили в замалчивании реальной ситуации с коронавирусом

Американские власти скрывают от своих граждан информацию о вспышках коронавирусной инфекции в стране, сообщает The Daily Beast. Рядовые американцы даже не представляют насколько область заражения шире, чем об этом говорят в новостях.

Поводом для столь резких выводов стало заявление представителей Центра за целостность общества. Они рассказали, что не так давно к ним в руки попал документ, составленный экспертами Белого дома, в котором указываются штаты, где распространения кронавируса протекает особенно интенсивно. Речь идет о списке, так называемых, «красных зон», в который попали 18 штатов: Алабама, Арканзас, Флорида, Невада, Техас и другие.

Примечательно, что документ предназначался для членов Целевой группы Белого дома и американского правительства. Широкой общественности он так и не был представлен.

Новость приобрела широкий резонанс, в том числе среди научного сообщества. В частности, директор Гарвардского института общественного здравоохранения Ашиш Джа выразила недоумение, почему правду скрывают от рядовых американцев, поскольку в этом, по ее словам, «нет никакого смысла».