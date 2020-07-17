США скрыли информацию о массовых заражениях в стране 

Белый дом составил документ, в котором говорится о «красных зонах» COVID-19 — штатах, где в последнее время наблюдаются высокие темпы распространения коронавируса. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на Центр за целостность общества (Center for Public Integrity, CPI), в распоряжение которого попал документ.

Отмечается, что документ о штатах «красной зоны» подготовили для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и распространили среди членов федерального правительства. Однако его не стали публиковать для широкой публики.

В список вошли 18 штатов: Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Калифорния, Флорида, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта.

«То, что эту информацию не стали публиковать для широкой публики, не имеет смысла. Почему они пытаются скрыть это от американцев?» — возмутилась директор Гарвардского института общественного здравоохранения Ашиш Джа.

По последним данным, число зараженных в США превысило 3,5 миллиона. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, погибло 138 358 человек.