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США скрыли информацию о массовых заражениях в стране 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Белый дом составил документ, в котором говорится о «красных зонах» COVID-19 — штатах, где в последнее время наблюдаются высокие темпы распространения коронавируса. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на Центр за целостность общества (Center for Public Integrity, CPI), в распоряжение которого попал документ.
Отмечается, что документ о штатах «красной зоны» подготовили для Целевой группы Белого дома по коронавирусу и распространили среди членов федерального правительства. Однако его не стали публиковать для широкой публики.
В список вошли 18 штатов: Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Калифорния, Флорида, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта.
«То, что эту информацию не стали публиковать для широкой публики, не имеет смысла. Почему они пытаются скрыть это от американцев?» — возмутилась директор Гарвардского института общественного здравоохранения Ашиш Джа.
По последним данным, число зараженных в США превысило 3,5 миллиона. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, погибло 138 358 человек.
Эпидемия влияет на политическую ситуацию в стране. Так, шансы на переизбрание президента Дональда Трампа уменьшились, потому что из-за коронавируса он не может проводить массовые встречи со своими сторонниками, обеспечившие ему победу на выборах 2016 года.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Дональд Трамп , США
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