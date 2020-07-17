Пашинян призвал к переговорам с Азербайджаном 

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«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — сказал Пашинян в пятницу, 17 июля, на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.

Он также напомнил, что следующее заседание совета должно пройти в октябре в Ереване.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. Азербайджан потерял 12 военных и одного мирного жителя, Армения — четырех военнослужащих.