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Папа Римский Франциск обеспокоен обострением отношений между Арменией и Азербайджаном 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Фото: РИА Новости
Папа Римский Франциск выразил свою обеспокоенность обострением отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил, что надеется на скорейшее преодоление напряженности. Об этом понтифик заявил в ходе воскресной проповеди, сообщает служба печати Святого престола.
"С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, путем диалога и при доброй воли сторон будет достигнуто решение, гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов", — сказал Франциск.
Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.
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Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , Азербайджан , Армения , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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