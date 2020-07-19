Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу

"С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах. Надеюсь, что при посредничестве международного сообщества, путем диалога и при доброй воли сторон будет достигнуто решение, гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов", — сказал Франциск.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.