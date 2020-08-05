Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте

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Военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко заявил, что розовый цвет дыма от взрыва в Бейруте связан с поднявшейся в воздух водой. Об этом сообщает РИА Новости.

Желтоножко объяснил, что взрывная волна подняла в воздух вещества, находившиеся в соседних складских помещениях, и большое количество воды. Они смешались и в результате взвесь приобрела розовый цвет.

«Взрыв в Бейруте имел сложный характер, состоял из нескольких стадий», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, военная и промышленная взрывчатка, а также пиротехника так не взрываются. Самой правдоподобной Желтоножко назвал версию о взрыве минеральных удобрений.

Как писал «Рамблер», 4 августа в районе порта в Бейруте произошел мощный взрыв. Он спровоцировал сейсмические волны, эквивалентные землетрясению. Последствия взрыва фиксировались в радиусе десяти километров, в домах вылетели стекла, обрушились балконы, машины перевернулись, а улицы засыпало обломками.

Жертвами происшествия стали более ста человек, около четырех тысяч пострадали.

По предварительной версии, взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся на одном из местных складов.