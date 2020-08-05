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Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 31 минуту назад
Российский режиссер рассказала о взрыве в Бейруте
Фото: РИА Новости
Взрыв, прогремевший 4 вгуста в столице Ливана, был слышен за 40 километров от Бейрута, рассказала российский режиссер Мария Иванова, которая снимает в этой ближневосточной стране художественный фильм.

«Мы месяц назад приехали в Ливан снимать полнометражный художественный фильм. Буквально неделю назад еще были в Бейруте, а потом уехали в деревню за 40 километров, и это нас, собственно, спасло. Но даже здесь во время съемок мы услышали взрыв. Мы не знали, откуда это и что. Большинство членов нашей группы — ливанцы, они сказали, что это что-то серьезное», — рассказала Иванова ТАСС.

Иванова сообщила, что машины и офис съемочной группы в Бейруте были повреждены. По словам режиссера, отель, в котором жила команда фильма, находится в 200 метрах от порта. Там оставался один из актеров, рассказавший, что после взрыва в гостинице вылетели стекла и завалило вход, но сам он не пострадал.

«Он быстро собрал вещи, мы смогли забрать его спустя три часа, сейчас он с нами в деревне, в безопасности. … У нас международный проект, слава богу, у наших ливанских коллег никто не пострадал — ни семья, ни друзья. Мы решили завтра сделать выходной, чтобы люди могли навестить свои семьи, побыть с ними», — рассказала режиссер, добавив, что члены съемочной группы тяжело переживают произошедшее.

Иванова, которая в Ливане снимает психологическую драму с рабочим названием «В ее голове», добавила, что уже отправила в Бейрут одного из операторов, и сама планирует поехать туда в ближайшее время. Съемки ее художественного проекта в столице Ливана планировалось начать с 16 августа, но половина выбранных локаций теперь разрушена, и предстоит искать новые.
Режиссер Мария Иванова является основателем и руководителем проекта MyLebanon («Мой Ливан»), который занимается туризмом и разнообразными проектами в Ливане. Она организовала в 2016 году первый фестиваль российского кино в этой стране. Кроме того, Иванова спродюсировала свыше 100 документальных картин.
Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Погибли более 100 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония — аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.
От взрыва пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.
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В мире , Хасан Диаб , Мария Иванова , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
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