Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская режиссер рассказала о взрыве в Бейруте 

Артём Кульша и ещё 5 5 минут назад
Российская режиссер Мария Иванова и ее съемочная группа спаслись во время взрыва в Бейруте. Об этом она сама рассказала ТАСС.
Вчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате него погибли 78 человек, пострадали четыре тысячи человек. По информации Ливанского общества Красного Креста, погибли 100 человек, пострадали более четырех тысяч человек.
Иванова — режиссер и продюсер документальных фильмов, основательница проекта «Мой Ливан» (MyLebanon). В настоящее время она снимает в Ливане полнометражный художественный фильм — психологическую драму под рабочим названием «В ее голове».
Сегодня Иванова рассказала, что вместе со съемочной группой фильма приехала в Ливан месяц назад, а неделю назад все они, за исключением одного актера, уехали из Бейрута в деревню за 40 километров.

«Это нас спасло!» — отметила она.

Режиссер сообщила, что вместе со съемочной группой жила в отеле, который расположен в 200 метрах от порта Бейрута. Остававшийся там актер не пострадал, однако в результате взрыва в гостинице были выбиты стекла и завалило вход. Также она рассказала, что слышала взрыв, даже находясь за 40 километров от его эпицентра.
Комментарии 3
В мире , Видео , Мария Иванова , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Прекратите стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!»
Россиянин забил до смерти шестилетнего сына
Россиянин забил до смерти шестилетнего сына
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Видео
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
01:02
Бунт мигрантов на российской границе попал на видео
Происшествия
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
00:50
Требовавший десант полуголый мужчина попал на видео
Происшествия
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
00:36
Подплывшие к берегу кит с детенышем устроили переполох
В мире Общество
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
01:18
Опубликовано видео последствий взрыва в Бейруте
Происшествия В мире
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
00:08
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение