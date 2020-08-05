Российская режиссер Мария Иванова и ее съемочная группа спаслись во время взрыва в Бейруте . Об этом она сама рассказала ТАСС.

Вчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате него погибли 78 человек, пострадали четыре тысячи человек. По информации Ливанского общества Красного Креста, погибли 100 человек, пострадали более четырех тысяч человек.

Иванова — режиссер и продюсер документальных фильмов, основательница проекта «Мой Ливан» (MyLebanon). В настоящее время она снимает в Ливане полнометражный художественный фильм — психологическую драму под рабочим названием «В ее голове».

Сегодня Иванова рассказала, что вместе со съемочной группой фильма приехала в Ливан месяц назад, а неделю назад все они, за исключением одного актера, уехали из Бейрута в деревню за 40 километров.

«Это нас спасло!» — отметила она.

Режиссер сообщила, что вместе со съемочной группой жила в отеле, который расположен в 200 метрах от порта Бейрута. Остававшийся там актер не пострадал, однако в результате взрыва в гостинице были выбиты стекла и завалило вход. Также она рассказала, что слышала взрыв, даже находясь за 40 километров от его эпицентра.