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Кремль заявил о нежелании Киева установить мир в Донбассе 

Артём Кульша 1 час назад
Кремль заявил о нежелании Киева установить мир в Донбассе
Фото: Reuters
Украина предлагает существенно отложить урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
3 июля, как сообщал «Рамблер», помощники лидеров стран нормандской четверки встретились в Берлине. По итогам встречи представитель России, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, заявил, что прорыва достичь не удалось.
Сегодня Песков сообщил, что Козак разочарован результативностью работы с украинскими коллегами. Также официальный представитель Кремля выразил настороженность в связи с заявлениями властей Украины о необходимости заменить минские соглашения другим документом.
«Это очень опасная тенденция», — считает он.
По словам Пескова, предложение Киева может существенно отбросить во времени момент урегулирования ситуации в Донбассе, потому что выработка нового документа на данный момент невозможна, так как Украина отказывается от контактов с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , Киев
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