Кремль заявил о нежелании Киева установить мир в Донбассе 

3 июля, как сообщал «Рамблер», помощники лидеров стран нормандской четверки встретились в Берлине. По итогам встречи представитель России, заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак , заявил, что прорыва достичь не удалось.

Сегодня Песков сообщил, что Козак разочарован результативностью работы с украинскими коллегами. Также официальный представитель Кремля выразил настороженность в связи с заявлениями властей Украины о необходимости заменить минские соглашения другим документом.

«Это очень опасная тенденция», — считает он.

По словам Пескова, предложение Киева может существенно отбросить во времени момент урегулирования ситуации в Донбассе, потому что выработка нового документа на данный момент невозможна, так как Украина отказывается от контактов с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.