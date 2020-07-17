В Европарламенте требуют санкций для Польши

Европарламенте призвали ЕС ввести внутренние санкции против Польши за ухудшение демократии, верховенства права и основных свобод. В особенности депутатов беспокоят попытки Варшавы лишить судебный корпус независимости. В ЕП уверены, что Брюссель должен довести до конца механизм статьи 7 договора о ЕС и лишить Варшаву права голоса.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам призвал страны Евросоюза принять меры против Польши, где с точки зрения парламентариев серьезно ухудшилось соблюдение принципов верховенства закона. Согласно докладу комитета,

Варшава продолжает идти по пути «ухудшения демократии, верховенства права и основных свобод» под руководством правящей партии «Право и справедливость».

Отчет поддержали 52 представителя комитета, против высказались лишь 15 парламентариев. Сам документ был составлен до второго тура президентских выборов в Польше, итогом которого стало переизбрание Анджея Дуды на второй срок — как раз кандидата от «Право и справедливость».

В докладе парламентарии призывают Евросоюз начать окончательно действовать, в частности, с помощью статьи 7 Договора о ЕС, которая предусматривает лишение одного из членов объединения права голоса в Совете Евросоюза в случае «серьезного нарушения» основополагающих принципов ЕС.

Дело в том, что Еврокомиссия запустила механизм применения статьи 7 против Польши еще три года назад, однако пока ее положения так и не были приведены в действия. Тогда причиной послужила польская реформа Верховного суда, которая принудительно отправляла на пенсию судей старше 65 лет — после принятия закона были уволены 20 из 72 судей. Действия Варшавы вызвали гнев Брюсселя, в итоге руководство ЕС заставило Польшу отказаться от реформы.

Польское сопротивление

Польские власти заподозрили в желании взять под контроль судебную систему, что впоследствии могло лишить суды независимости. Как констатирует в докладе глава Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Хуан Фернандо Лопес Агилар, ситуация вокруг судов Польши лишь ухудшается, также опасения вызывает ряд «ускоренных законодательных процедур» во время пандемии коронавируса.

Вероятно, речь идет о спешном голосовании парламента по изменению избирательного законодательства в преддверии президентских выборов.

Тогда депутаты от «Право и справедливость» продавили норму о заочном голосовании с помощью почты. Но в итоге эти изменения не вступили в силу из-за сопротивления со стороны оппозиции в сенате.

«Ситуация с верховенством права в Польше не только не была рассмотрена (Брюсселем), но и заметно ухудшается с момента запуска статьи 7», — резюмировал Лопес Агилар.

Доклад комитета о нарушениях Польши опубликовали на фоне жарких споров в ЕС по совместному бюджету и мерам восстановления экономики после эпидемии. С точки зрения составителей отчета твердые демократические гарантии должны стать предварительным условием для утверждения пакета мер и политика Варшавы в эту парадигму не вписывается.

В целом история противостояния Польши и руководства ЕС достаточно обширна — за последние восемь лет Еврокомиссия четыре раза жаловалась в Европейский суд на различные нарушения верховенства закона со стороны Варшавы.

Однако никаких прямых санкций в ее отношении до сих пор не последовало, несмотря на запуск той самой статьи 7.

Пожалуй, в качестве более-менее серьезных мер стоит назвать лишь исключение Польши из Европейской сети советов по вопросам судебной власти с пометкой о несоответствии основным критериям организации — независимости законодательной ветви власти от исполнительной.

При этом для ввода внутренних санкций в отношении Польши поддержать эту инициативу должны 22 из 27 стран Евросоюза, что скорее всего доставляет проблемы Брюсселю. Кроме того, мешает «наказанию» Варшавы ее ближайший соратник в лице Будапешта.

Венгрия также сталкивается с обвинениями в нарушении основных демократических принципов объединения, но пока не собирается отказываться от своей политики и всячески поддерживает своих соседей в Польше. Будапешт формально уже объявил, что, если страны ЕС решатся ввести санкции против Варшавы по статье 7, он будет использовать свое право вето, чтобы помешать усилиям Брюсселя.

Шанс на подавление

Впрочем, для давления на Польшу ЕС может использовать и другие способы. К примеру, сократить финансирование программы страны — ежегодно Варшава получает от Брюсселя дополнительные €11 млрд финансовой помощи и сокращение этой суммы, вероятно, окажет сильное воздействие на польские власти.

Еврокомиссия фактически начала действовать в данном ключе, на повестке дня саммита ЕС находится не только вопрос по восстановлению экономики, но и предложение ЕК о приостановке выплат из бюджета Евросоюза тем странам, которые не соблюдают принцип верховенства права в рамках объединения.

Польша вместе с Венгрией уже выступили против этой инициативы, так как среди стран Евросоюза по факту только они пострадают в случае принятия новой практики — хотя в самом предложении Еврокомиссии нет никакой конкретики в отношении тех или иных стран.

Как говорил министр по делам Европы Польши Конрад Шиманский, связь верховенства закона с бюджетом может быть использована для политического давления. «Эта увязка с верховенством закона — попытка Еврокомиссии присвоить себе большие полномочия, и оставить за собой полную свободу действий», — подчеркивал министр.

Вероятно, Будапешт и Варшава попытаются задавить инициативу на саммите ЕС, но шансов на это у них все же не так много. Дело в том, что механизм предложенный ЕК не требует полного одобрения, так что тут право вето не сработает. По информации польских СМИ, в знак протеста власти Польши могут попытаться сорвать утверждение бюджета ЕС, однако и тут скорее всего их будет ждать провал.

При этом все же однозначно утверждать, что в случае принятия механизма он будет использоваться, нельзя. Хотя споры только по польской судебной реформе тянутся более четырех лет, жесткой реакции Брюсселя до сих пор не наблюдается. Тут можно сделать поправку на полную смену команды Еврокомиссии, но какой-либо прогноз делать достаточно трудно.

Если вернуться непосредственно к докладу комитета Европарламента, то полный состав ЕП будет его рассматривать только осенью на одном и первых пленарных заседаний. На данный момент отчет лишь демонстрирует очередной запрос на изменение политики Польши, но опять-таки за последние восемь лет таких запросов было немало, а вот результатов практически нет.