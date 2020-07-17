Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидец чернобыльской аварии о плане Азербайджана атаковать АЭС. «Катастрофа повторится» 

Ura.Ru 38 минут назад
Если Азербайджан совершит ракетный удар по атомной электростанции (АЭС) в Армении, то может повториться трагедия, как в Чернобыле. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Красногорской общественной организации «Союз-Чернобыль», очевидец тех событий Виталий Ласковец.
«Катастрофа та же повторится, что и в Чернобыле. Если будет ядерный взрыв, то это очень опасно, Неизвестно, как все сработает. Это же не только Армении достанется», — сказал Ласковец.
По его словам, последствия взрыва на себе ощутят Азербайджан, Турецкая территория и все остальное окружение. Он подчеркнул, что радиация из Чернобыля несколько раз обошла земной шар.
По мнению эксперта, президент России Владимир Путин и все мировое сообщество не допустят, чтобы конфликт между Арменией и Азербайджаном вышел из-под контроля.
«Не думаю, что Азербайджан такой безголовый, что не боится, что им достанется», — отметил эксперт.
Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией началось 12 июля, в результате столкновений погибли военнослужащие. В министерстве обороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по атомной станции, которая расположена вблизи города Мецамор, пишут «Дни.ру». В Ереване назвали угрозы Баку преступными. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подчеркнул, что в его стране никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана, сообщает «Царьград».
Авария на Чернообыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года рядом с городом Припять. На четвертом энергоблоке произошел взрыв, реактор был полностью разрушен. В результате самой катастрофы и последующего облучения пострадали несколько тысяч человек.
Ura.Ru: последние новости
Германия обвинила Россию в агрессии Германия обвинила Россию в агрессии Очевидец чернобыльской аварии о плане Азербайджана атаковать АЭС. «Катастрофа повторится» Очевидец чернобыльской аварии о плане Азербайджана атаковать АЭС. «Катастрофа повторится» Озвучены четыре сценария распространения коронавируса Озвучены четыре сценария распространения коронавируса
Комментарии 5
В мире , Видео , Владимир Путин , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Царьград ТВ , Азербайджан , Армения , Чернобыль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
«Похоже на начало арабской весны»
«Похоже на начало арабской весны»
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Внук Молотова призвал Россию выйти из Совета Европы
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Спецоперация Минобороны вернула воду в Крым
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение