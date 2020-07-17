«Вторая волна коронавируса катится на Россию»

Пока в России отмечается смягчение противовирусной политики и граждане самовольно завершают масочный режим, уже в третьей стране в мире число заболевших коронавирусом превысило миллион человек — на этой неделе рубеж перешагнула Индия

Более 3,5 млн заболевших в США , более 2 млн — в Бразилии

Число заболевших за один день в США продолжает расти, заболеваемость бьет очередные рекорды. Здесь за 16 июля было зафиксировано 77,3 тыс. новых случаев заражения. В Бразилии заболеваемость на данный момент тоже не снижается — 45,4 случая заражения за день.

ВОЗ говорят, что это еще не вторая волна — «это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен».

А что в России? На данный момент ежедневно заболевают около 6,5 тыс. человек. Такая ситуация сохраняется с начала июля.

Специалисты расходятся во мнении по поводу вероятности стране второй волны в нашей. В Минздраве не стали исключать такого развития ситуации. Специалисты министерства обращают внимание, что скоро начнется новый учебный год, а это зачастую способствует распространению респираторных вирусов. Вероятность второй волны не исключает и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев

Однако большая часть экспертов, опрошенных РИА Новости, считают, что вторая волна маловероятна. А даже если она и будет — система здравоохранения справится.

Но если при подходе первой волны у России была возможность отправиться всей страной на самоизоляцию, то теперь такой возможности не будет — экономика просто не потянет. В крайнем случае, как говорил Онищенко, режим будут ужесточать в отдельных регионах страны, где того будет требовать ситуация. А значит, готовность системы здравоохранения в регионах должна быть на высоком уровне.

Между тем, ситуация в России разнится от региона к региону. Только на днях мэр Норильска просил помочь справиться с возросшим числом заболевших — в городе не хватало врачей и среднего медперсонала.

Теперь жесткие карантинные меры хотят вернуть в Хабаровском крае. Там отмечается рост заболеваемости –за день заболело 117 человек, а больничных коек начинает не хватать.

В региональном минздраве готовятся к тому, что пациентов из Хабаровска придется возить в районы — текущего количества коек может не хватить.

В Прикамье заболевших менее ста человек в день, но тоже наблюдается рост заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, на прошлой недели там заболело на 20% человек больше, чем на позапрошлой.

Достаточно тяжелая ситуация и в Екатеринбурге. Как сообщалось на встрече полпреда президента РФ Николая Цуканова с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в регионе скоро будет не хватать коек: в областном центре занято уже более 90% коечного фонда, в области — более 80%. Кроме того, как отмечают в аппарате полпреда, жителям региона подолгу приходится ждать приезда скорой и часами сидеть в очереди на томографию.

— У нас первая волна в самом разгаре, и уже многие сталкиваются с проблемой госпитализации, в том числе среди моих друзей. Поэтому даже страшно подумать, что будет, если будет еще и вторая волна, — рассказал «Свободной прессе» координатор Движения «За Правду» в Свердловской области Алексей Никифоров.

Евгений Зяблицев , заместитель председателя комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области уверен: увеличение заболеваемости закономерно на фоне постепенного смягчения карантина. Проблема в другом: в регионе не хватает медиков:

— Население приобретает иммунитет, надеюсь в скором времени появятся лекарства. Думаю, в последствии этот вирус станет для нас как любой другой сезонный грипп, — полагает Евгений Зяблицев. — Но его опасность в том, что он провоцирует имеющиеся у человека хронические заболевания. При этом все силы кинуты на борьбу с коронавирусом, из 10000 коек под больных вирусом отдано 6500, больницы при «заносе» закрываются на 14 дней на карантин, врачи работают на износ. У нас и до появления этой заразы наблюдался дефицит кадров в медицине, а сейчас люди с хроническими заболеваниями практически предоставлены себе, плановые операции и приемы перенесены на неопределенный срок.

В Ульяновской области, где на 16 июля прирост заболевших составил 111 человек, жители ощущают ситуацию как продолжение первой волны.

— Мы можем судить о положении по официальным публикациям регионального штаба и заявлений губернатора. Все остальное это или смутные ощущения или панические слухи. С уверенностью можно сказать только то, что еще первая волна не завершена. И когда будет завершена это очень большой вопрос, так как система ограничений фактически не действует, — поделился впечатлениями со «Свободной Прессой» член «За Правду» из Ульяновска Денис Швагер.

Но есть и обратные примеры, такие как Псковская область:

— К середине июля в Псковской области коэффициент распространения коронавируса меньше единицы, индекс равняется 0,7 балла, а это означает, что распространение инфекции сокращается. Более того, регион занимает седьмое место среди других субъектов России. На 16 июля 76 пациентов с COVID-19 выздоровели, и только 18 человек заболели, — рассказывает «Свободной Прессе» член регионального совета партии «За Правду» и зам председателя обкома профсоюза работников инновационных предприятий Игорь Иванов. — Согласно данным, приводимым Главным санитарным врачом региона, Псковская область по лабораторной мощности и свободному коечному фонду подошла ко второму и даже третьему этапам снятия ограничений. Президент России Владимир Путин оказал содействие в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках. Строительство уже идет силами Министерства обороны. Инфекционную больницу в Пскове с филиалом в Великих Луках должны построить к 15 сентября. Общая мощность лечебного учреждения составит около 300 коек. Принять первых пациентов учреждение должно уже в конце сентября — начале октября. Псковщина справляется с эпидемией!

И немного информации для сравнения: 16 июля в Москве зарегистрировано 531 новых случаев заражения, в Свердловской области — 349 случаев, в Ханты-Мансийском АО — 256, в Чукотском АО и маленьком Ненецком АО — по одному случаю, в Еврейской АО — четыре случая, в Севастополе — два случая, в Крыму — 11.