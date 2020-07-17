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В деле MH-17 нашли след НАТО 

Мария Иванова 36 минут назад
Писатель Дмитрий Конаныхин прокомментировал катастрофу Boeing над Донбассом и призвал обратить внимание на два самолета НАТО, которые в момент атаки на самолет находились неподалеку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Писатель отметил, что информация о самолетах НАТО появилась в результате «случайной утечки» из доклада немецких чиновников.
«Немцы сообщили, что: «17 июля в воздушном пространстве Польши и Румынии находились два самолета-разведчика НАТО AWACS, которые отслеживали все, что происходило на Украине, в том числе работу систем ПВО, включая их радары», — заявил Конаныхин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он добавил, что «связка» украинских расчетов ПВО с самолетами AWACS сбивала российские самолеты в Грузии.
«Для того, чтобы нельзя было засечь место пуска, зенитно-ракетные батареи с украинскими экипажами были интегрированы с поставленными в Грузию системами <…> «Кольчуга» и самолётами AWACS, висевшими в воздушном пространстве Турции», — заявил Конаныхин.
В деле MH17 он посоветовал искать не «Буки», а именно «Кольчуги».
Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.
В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.
Летом 2019 года Нидерланды предъявили обвинения по делу трем россиянам — Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову — и гражданину Украины Леониду Харченко.
В Минобороны РФ утверждают, что «Буки» из России никогда не переправлялись на Украину. Фотографии «Бука» в Донбассе, показанные JIT, в ведомстве назвали отфотошопленными. Российские военные заявили, что самолет был сбит принадлежащей Украине ракетой, которую произвели в Долгопрудном и в конце 1986 года передали в войсковую часть 20152 в Прикарпатье.
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В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Министерство обороны , Boeing , НАТО , Польша , Румыния
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