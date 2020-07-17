В деле MH-17 нашли след НАТО 

Все новости на карте

Писатель Дмитрий Конаныхин прокомментировал катастрофу Boeing над Донбассом и призвал обратить внимание на два самолета НАТО , которые в момент атаки на самолет находились неподалеку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Писатель отметил, что информация о самолетах НАТО появилась в результате «случайной утечки» из доклада немецких чиновников.

«Немцы сообщили, что: «17 июля в воздушном пространстве Польши и Румынии находились два самолета-разведчика НАТО AWACS, которые отслеживали все, что происходило на Украине, в том числе работу систем ПВО, включая их радары», — заявил Конаныхин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он добавил, что «связка» украинских расчетов ПВО с самолетами AWACS сбивала российские самолеты в Грузии.

«Для того, чтобы нельзя было засечь место пуска, зенитно-ракетные батареи с украинскими экипажами были интегрированы с поставленными в Грузию системами <…> «Кольчуга» и самолётами AWACS, висевшими в воздушном пространстве Турции», — заявил Конаныхин.

В деле MH17 он посоветовал искать не «Буки», а именно «Кольчуги».

Как сообщал «Рамблер», Boeing 777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Нидерландов, США, Малайзии, Австралии и других стран.

В мае 2018-го в Объединенной следственной группе (JIT) заявили, что лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.