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Зеленский поздравил Меркель с днем рождения 

Украина.ру 1 час назад
Зеленский поздравил Меркель с днем рождения
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Об этом он написал в своем Twitter 17 июля.
«С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене», — написал Зеленский.
При этом он отметил, что «отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами».
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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