Зеленский поздравил Меркель с днем рождения 

«С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю вам крепкого здоровья и стойкости, чтобы выдержать все трудности пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене», — написал Зеленский.

При этом он отметил, что «отношения между Украиной и Германией будут только укрепляться с годами».