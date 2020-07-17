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Украина в ответ на запланированные российские военные учения «Кавказ — 2020» организует командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020», для участия в которых намерена привлечь страны НАТО , заявил в Раде министр обороны Украины Андрей Таран.

«С учетом накопления войск [РФ] под предлогом подготовки учений «Кавказ-2020», Минобороны Украины и Вооруженные силы Украины планируют в это же время — в последнюю декаду сентября — провести стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020», — передает ТАСС слова Тарана.

По его словам, Киев рассчитывает, что в них примут участие и страны НАТО.

В то же время Таран отметил, что Украина не видит угрозы наступления со стороны России в период проведения учений «Кавказ-2020».

Напомним, ранее в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства заявил, что по решению президента Владимира Путина в России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Министр указал, что проверка войск проводится для оценки способности вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны и подготовки к учению «Кавказ — 2020».