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На Багамах вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
На Багамах вводят двухнедельный карантин
Фото: Reuters
Премьер-министр Содружества Багамских островов Хьюберт Миннис объявил о введении в государстве двухнедельного карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Представители здравоохранения сообщают, что карантин позволит реорганизовать работу медицинских учреждений и направить ресурсы системы здравоохранения на удовлетворение возросшей потребности в госпитализации людей», — цитирует его La Vanguardia.

Он подчеркнул, что при необходимости карантин будет продлён.
Всего в стране зафиксировано 679 случаев коронавируса, 572 из них активны на текущий момент. 14 заболевших скончались.
В апреле на Багамах зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом.
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