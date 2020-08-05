Умерла мать Коломойского

Зоя Израилевна Коломойская, мать миллиардера Игоря Коломойского, скончалась 4 августа на 81-м году жизни.
О смерти женщины сообщила Объединённая еврейская община Украины и выразила от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины соболезнования семье Коломойских.
Покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского, — говорится в заявлении общины.
Причина смерти не указывается.
Зоя Израилевна Коломойская была инженером и работала в проектном институте «Промстройпроект» в Днепропетровске.
Как писал NEWS.ru ранее, у нападающего московского «Спартака» Александра Соболева умерла мама. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.