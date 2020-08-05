Умерла мать Коломойского

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Зоя Израилевна Коломойская, мать миллиардера Игоря Коломойского, скончалась 4 августа на 81-м году жизни.

О смерти женщины сообщила Объединённая еврейская община Украины и выразила от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины соболезнования семье Коломойских.

Покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского, — говорится в заявлении общины.

Причина смерти не указывается.

Зоя Израилевна Коломойская была инженером и работала в проектном институте «Промстройпроект» в Днепропетровске.