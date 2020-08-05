Бизнесмен купил Lamborghini на выплаты по COVID–19

Уже второй американец попался на том, что приобрел дорогостоящий автомобиль Lamborghini на государственные выплаты, предоставленные малому бизнесу на преодоление последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Министерство юстиции США.

«Ли Прайс, которому 29 лет, тратил деньги на предметы роскоши, недвижимость и развлечения», — рассказали в минюсте.

По данным ведомства, на все вышеперечисленное, включая траты на походы в стрип-клуб или покупку машины, у мужчины ушло 1,6 миллиона долларов.

Уточняется, что стоимость иномарки составила 200 тысяч долларов. Американца обвиняют в том, что он сообщал ложные сведения банку, в мошенничестве и незаконных денежных операциях.

В мае во Флориде задержали Дэвида Хайнса . Он получил льготные кредиты на сумму 3,9 миллиона долларов и также купил себе Lamborghini за 318 тысяч долларов.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что еженедельные выплаты в размере 600 долларов на счет оставшихся без работы американцев не спровоцировали рост безработицы. Граждане, которые получали деньги от государства, выходят на работу с такой же интенсивностью, как и все остальные.