Врач предостерег от поспешной вакцинации от COVID–19

Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.

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По его словам, прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения.

Врач заметил, что с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям.

«Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным», — сказал он.

Беркун также указал на необходимость проведения третьей стадии испытаний вакцины. Так, если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно.

По его мнению, именно для этого нужна третья фаза испытаний.

«Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями», — сказал специалист.