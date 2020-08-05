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Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса

Lenta.ruиещё 2
49 минут назад
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Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.
Врач предостерег от поспешной вакцинации от COVID–19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения.
Врач заметил, что с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям.
«Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным», — сказал он.
Беркун также указал на необходимость проведения третьей стадии испытаний вакцины. Так, если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно.
По его мнению, именно для этого нужна третья фаза испытаний.
«Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями», — сказал специалист.
По мнению иммунолога, любая неудача с вакциной, проблемы с ее безопасностью или эффективностью могут привести к тому, что возрастет антипрививочное движение.
3 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России ожидается в течение десяти дней. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, массово прививать россиян от коронавируса начнут в октябре. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала России проводить тщательные испытания любых препаратов и соблюдать все требования их безопасного использования.
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В мире,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,РИА Новости
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