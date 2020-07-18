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Поставлен новый мировой рекорд по числу больных коронавирусом 

Ura.Ru и ещё 18 14 минут назад
Поставлен новый мировой рекорд по случаям COVID-19
Фото: © URA.RU
Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 14 миллионов человек. Россия оказалась в четверке стран с наибольшим числом случаев заражения.
«Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в США», — уточняет RT.
На момент публикации новости, согласно данным сайта университета Джонса Хопкинса, там выявлено 3 641 417 больных. На втором месте Бразилия, 2 046 328 больных. Третью строчку по заболеваемости занимает Индия, там 1 003 832 зараженных. Россия заняла четвертую строчку, у нас 758 001 больной.
Вирус распространился уже в 188 странах мира. Общее число зараженных COVID-19 во всех государствах составляет 14 049 207 человек. Умерли от коронавируса уже 601 494 зарегистрированных больных.
В России статистика заболеваемости COVID сильно изменилась за последнее время. В тройку областей с наибольшим количеством заражений поднялись сразу два региона УрФО.
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В мире , COVID-19 , Карантин в Москве
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