Поставлен новый мировой рекорд по случаям COVID-19

Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 14 миллионов человек. Россия оказалась в четверке стран с наибольшим числом случаев заражения.

«Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в США», — уточняет RT.

На момент публикации новости, согласно данным сайта университета Джонса Хопкинса, там выявлено 3 641 417 больных. На втором месте Бразилия, 2 046 328 больных. Третью строчку по заболеваемости занимает Индия, там 1 003 832 зараженных. Россия заняла четвертую строчку, у нас 758 001 больной.

Вирус распространился уже в 188 странах мира. Общее число зараженных COVID-19 во всех государствах составляет 14 049 207 человек. Умерли от коронавируса уже 601 494 зарегистрированных больных.

В России статистика заболеваемости COVID сильно изменилась за последнее время. В тройку областей с наибольшим количеством заражений поднялись сразу два региона УрФО.