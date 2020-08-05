Журналистка и блогер Юлия Витязева считает, что июльский номер The Economist предсказал катастрофу в Ливане , сообщает портал «Царьград».

Похоже, в редакции The Economist работают прорицатели, — отметила журналистка.

Отмечается, что июльский номер издания вышел с заголовком «Следующая катастрофа (и как её пережить)». На обложке The Economist изображён взрыв.

Также на обложке изображены вспышка на солнце, таяние льдов, метеорит, извержение вулкана и, вероятно, новые вирусы. Кроме того, в издании есть намёк на часы Судного дня.

Как писал NEWS.ru ранее, иорданские сейсмологи проанализировали взрыв в соседнем Ливане, в порту Бейрута. По их оценкам, он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.