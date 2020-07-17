Еще одна страна возвращает карантин 

Кабинет министров Израиля 17 июля решил вернуть часть ограничений, которые ранее вводились из коронавируса. Как сообщает Times of Israel, с 17:00 17 июля в стране закроются фитнес-клубы.
Кроме того, с вечера пятницы ресторанам запрещено принимать посетителей, блюда можно будет приобрести только на вынос или с доставкой.
Собрания более десяти человек в помещении и более 20 на улице запрещаются.
На выходных будут работать только аптеки и супермаркеты, остальные магазины закроются. Со следующей пятницы, 24 июля, пляжи начнут закрывать по выходным.
Торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, музеи, бассейны и туристические объекты также будут закрыты по выходным.
Times of Israel отмечает, что в ближайшее время может быть принято решение о закрытии детских садов и летних школ.
Как сообщал «Рамблер», в начале июля прирост больных в Израиле удвоился. За последние 24 часа в стране зафиксировали 1 939 новых случаев коронавируса. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение трех недель в стране будет 1600 больных в тяжелом состоянии, если ограничения не возобновятся.