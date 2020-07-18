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Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей 

Lenta.ru и ещё 5 55 минут назад
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Фото: РИА Новости
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». С таким обвинением выступил югоосетинский Комитет госбезопасности (КГБ), передает «Интерфакс».
В заявлении спецслужбы говорится, что усиленный интерес к популяции летучих мышей сохраняется с 2012 года. При этом отмечается, что с 2018-го их систематически крадут для программы по исследованию коронавирусов, которую проводят Минобороны США и лаборатория Лугара.
КГБ обратил внимание на происходящее после задержания на территории Южной Осетии гражданина Грузии 3 июля. Тот заявил, что планировал раздобыть некие «коконы летучих мышей», чтобы затем продать их за пять тысяч долларов.
В югоосетинском МИД также напомнили о другом инциденте 11 июля. По данным министерства, есть основания утверждать, что пересекший границу грузин проводил «спланированную спецоперацию по добыче биологического материала — живых особей летучих мышей, ареалом обитания которых является территория Южной Осетии».
В Грузии подобные заявления опровергли. «Это настолько глупое заявление, что даже невозможно себе представить», — сказал первый вице-спикер парламента страны Георгий Вольский.
Глава Национального центра по контролю за заболеваниями грузинского Минздрава Амиран Гамкрелидзе в свою очередь отметил, что лаборатория проводит исследования с летучими мышами, поскольку они являются переносчиками множества заболеваний. В то же время попытки отлова рукокрылых неспециалистами и на территории Южной Осетии он назвал «ложью и провокацией».
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Москва озабочена активностью в американских лабораториях «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, отметил он.
Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. По данным грузинского Минздрава, с 2013 года она финансируется из бюджета и полностью подчиняется Национальному центру по контролю за заболеваниями.
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Комментарии 4
В мире , Телевидение , Александр Лукашевич , Георгий Вольский , Министерство обороны , Минздрав РФ , МИД , ОБСЕ , Интерфакс , Грузия , США , Южная Осетия
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