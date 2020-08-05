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На турецких курортах зафиксирована вспышка коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 2 26 минут назад
Глава Минздрава Турции Фахреттина Коджа отметил, что власти недооценили эпидемиологические риски на турецких курортах и в период празднования Курбан-байрам и заболеваемость в стране растет. Об этом он рассказал в Twitter.
«Рамблер» писал, что Россия возобновила с 1 августа авиасообщение с Анкарой и Стамбулом. С 10 августа ожидается начало полетов из России в Анталию, Бодрум и Даламан.
По данным Фахреттина Коджа на 4 августа, за сутки в Турции было выявлено 1083 случая коронавируса, 18 человек погибли. При этом днем ранее в стране выявили 995 заболевших COVID-19.
Глава Минздрава Турции заявил, что серьезный рост заболеваемости отмечается впервые за долгое время и призвал не допустить того, чтобы праздники привели к тяжелым последствиям.

«На праздничных торжествах и на курортах, к сожалению, эпидемический фактор недостаточно учитывался», — пояснил Коджа.

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В мире , Видео , Новости регионов , Эпидемия , Крым наш , COVID-19 , Минздрав РФ , Турция
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