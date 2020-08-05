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На турецких курортах резко началась новая волна коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 36 минут назад
В Турции после открытия границ с Россией зафиксировали резкое увеличение заражений коронавирусом. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал Коджа в своем Twitter.

По его словам, Турция должна приложить силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа заражений. За сутки в Турции обнаружено 1083 случая (днем ранее — 995). При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели. Турция открыла границы с Россией 5 дней назад.
С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией, передает RT. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта.
Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский ранее сообщал, что россияне предпочитают отдыхать на отечественных курортах, несмотря на открытие границ.

«Рисков от коронавируса в России меньше, чем за рубежом», — подчеркнул он.

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В мире , Видео , Новости регионов , Эпидемия , Крым наш , COVID-19 , Ассоциация туроператоров России , Турция
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