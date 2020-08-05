Минздрав Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофой» 

Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан охарактеризовал ситуацию в Бейруте после взрыва как "катастрофу в полном смысле этого слова", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс — Арабия".

Он также подтвердил информацию о том, что из-за взрыва погибли более 100 человек и свыше 4 тысяч пострадали.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направляет в Бейрут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Незадолго до этого местные жители слышали небольшой хлопок. В скором времени был замечен черный и белый дым. После взрыва в небо поднялся столб красного дыма.