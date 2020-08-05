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Минздрав Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофой» 

Москва24 и ещё 21 1 час назад
Минздрав Ливана назвал ситуацию в Бейруте «катастрофой»
Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Глава министерства здравоохранения Ливана Хамад Хасан охарактеризовал ситуацию в Бейруте после взрыва как "катастрофу в полном смысле этого слова", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай ньюс — Арабия".
Он также подтвердил информацию о том, что из-за взрыва погибли более 100 человек и свыше 4 тысяч пострадали.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ направляет в Бейрут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Незадолго до этого местные жители слышали небольшой хлопок. В скором времени был замечен черный и белый дым. После взрыва в небо поднялся столб красного дыма.
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В мире , Другое , Минздрав РФ , МЧС , ИТАР-ТАСС , Бейрут , Ливан
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