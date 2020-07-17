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Число случаев коронавируса в Индии превысило 1 млн 

RT на русском 1 час назад
1 млн превысило число случаев коронавируса в Индии
Фото: Reuters
Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Индии превысило 1 млн Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что за сутки в стране выявили 34 956 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших возросло до 1 003 832.
Также за прошедшие 24 часа число умерших от коронавирусной инфекции в Индии увеличилось на 687 и достигло 25 602.
По данным индийского Минздрава, к настоящему моменту в стране от коронавируса излечились 635 757 пациентов.
Ранее правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране.
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В мире , Индия
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