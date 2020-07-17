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Баку и Ереван угрожают стратегическим объектам. Ждать ли катастрофы? 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
«Угроза полномасштабной войны существует»
Фото: EPA
Эксперты рассказали НСН, велика ли вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном и Арменией.
Азербайджан и Армения обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга. Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС нанесут ответный удар по АЭС в Армении, что может привести к катастрофе.
То, что угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Угроза полномасштабной войны существует. Пока она откладывается в результате дипломатических усилий, главным образом, российской стороны. В этом конфликте только фактор силы может поставить окончательную точку, но это не устраивает никого: ни Армению, ни Азербайджан, ни их соседей. Полноценное системное решение может быть только при участии России», — полагает специалист.
По его словам, главная проблема конфликта заключается в непризнании идентичности другого народа.
«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», — заявил Коровин.
Ранее в Баку сообщили об 11 погибших военнослужащих азербайджанской армии за три дня столкновений. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военных.
Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг уволил министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Особое недовольство главы государства вызвало то, что он не обнаружил Мамедъярова на рабочем месте после начала военного конфликта на границе с Арменией. Однако директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу в эфире НСН подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства заменен не из-за Армении, а из-за коррупции.
«Конечно, у него и раньше были претензии к главе МИД, просто рабочего характера, потому что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию идут очень тяжело, но это обычный рабочий порядок. А факты коррупции и то, что сын министра купил квартиру в США за 4,5 млн долларов, как утверждают журналисты, — такое любому руководителю не позволили бы простить», — сказал политолог.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался еще в феврале 1988, камнем преткновения стал вопрос принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.
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Комментарии 2
В мире , Конфликты , Мубариз Ахмедоглу , Эльмар Мамедъяров , Ильхам Алиев , Валерий Коровин , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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