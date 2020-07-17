Арменией. Эксперты рассказали НСН, велика ли вероятность полномасштабной войны между Азербайджаном

Азербайджан и Армения обменялись заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам друг друга. Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС нанесут ответный удар по АЭС в Армении, что может привести к катастрофе.

То, что угроза полномасштабной войны между Арменией и Азербайджаном существует, рассказал в эфире НСН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин

«Угроза полномасштабной войны существует. Пока она откладывается в результате дипломатических усилий, главным образом, российской стороны. В этом конфликте только фактор силы может поставить окончательную точку, но это не устраивает никого: ни Армению, ни Азербайджан, ни их соседей. Полноценное системное решение может быть только при участии России», — полагает специалист.

По его словам, главная проблема конфликта заключается в непризнании идентичности другого народа.

«Как будет решен вопрос армянского населения Нагорного Карабаха в случае гипотетического возвращения в состав Азербайджана? Это и есть главный источник конфликта», — заявил Коровин.

Ранее в Баку сообщили об 11 погибших военнослужащих азербайджанской армии за три дня столкновений. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военных.

«Конечно, у него и раньше были претензии к главе МИД, просто рабочего характера, потому что переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию идут очень тяжело, но это обычный рабочий порядок. А факты коррупции и то, что сын министра купил квартиру в США за 4,5 млн долларов, как утверждают журналисты, — такое любому руководителю не позволили бы простить», — сказал политолог.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался еще в феврале 1988, камнем преткновения стал вопрос принадлежности Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.