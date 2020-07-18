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Режим военного времени ввели в Китае 

Майк Габриелян и ещё 8 10 минут назад
Режим военного времени ввели в Китае
Фото: Reuters
В китайском городе Урумчи — столице Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
В городе запустили план экстренного реагирования после того, как накануне поступила информация о 16 новых случаях коронавируса.
Городские власти сообщили в субботу на пресс-конференции, что запрещено проведение собраний, граждан призвали не совершать ненужных поездок за пределы Урумчи. Всем, кому необходимо уехать, придется сдать тест на инфекцию, чтобы предотвратить распространение вируса. Будет проведено бесплатное тестирование для всего города.
В городском аэропорту отменили 600 авиарейсов (80% от ежедневного потока), закрыты станции метро
Региональное правительство сообщило, что все недавние новые случаи заражения и бессимптомные случаи, отмеченные в автономном регионе, произошли в Урумчи.
В Синьцзяне, где проживает большая часть уйгуров — этнического меньшинства КНР— впервые отмечается вспышка пандемии. На 17 июля в регионе зарегистрировано в общей сложности 17 случаев инфекции, а также 11 бессимптомных случаев. Еще 269 человек находятся под наблюдением.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом месяце власти Пекина объявили режим военного времени в районе Фэнтай. Вспышка коронавируса произошла на местном рынке «Синьфади» (Xinfadi). В городе ввели строгие карантинные меры, распространение инфекции было предотвращено.
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В мире , Китай
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