В Китае перешли в режим военного времени

В китайском городе Урумчи — административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района — ввели режим военного времени из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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План экстренного реагирования был запущен после того, как 17 июля в населенном пункте выявили 16 случаев заражения. В Урумчи временно запретили людям массово собираться в одном месте. Местных жителей призвали не совершать необязательные поездки за пределы населенного пункта, а также обязали брать анализы у всех, кому все-таки требуется уехать. Отмечается, что будет также проведено бесплатное тестирование для всего города.

Все последние случаи инфицирования, в том числе бессимптомные, были выявлены в районе Тяньшань. Их связывают с проведением нескольких массовых мероприятий.

Меры по борьбе с коронавирусом привели к отмене 17 июля более 600 авиарейсов в международном аэропорту Урумчи. С вечера 16 июля в городе также приостановлена работа метро.

В прошлом месяце в Пекине произошла вспышка коронавирусной инфекции. Тогда правительство вновь ввело карантинные меры, и новую волну удалось остановить. В общей сложности в Китае зафиксировано 83 644 случая заражения COVID-19, 4634 человека скончались.

Ранее 18 июля стало известно, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 14 миллионов. Больше всего заразившихся выявлено в США, Бразилии и Индии.