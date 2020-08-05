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В Белоруссии рассказали о шести попытках «цветных революций» в стране 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Белоруссии насчитали шесть попыток «цветных революций»
Фото: © Sputnik
В Белоруссии с 1994 года зафиксировано по меньшей мере шесть попыток проведения «цветных революций». Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совбеза Андрей Равков.

«Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Белоруссии не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток «цветных революций», — написал он в Facebook.

По словам Равкова, на данный момент отмечаются всё более «изощрённые, нередко закамуфлированные формы» таких процессов.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны.
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