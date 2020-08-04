На Украине посоветовали русскоязычным «паковать манатки»

Ирина Фарион назвала русскоязычное население нытиками и маргиналами.

Бывший депутат Верховной рады , националистка Ирина Фарион призвала граждан Украины , говорящих на русском языке, уезжать из страны. Она назвала термин «русскоязычное население» бытовым штампом, а тех, кто причисляет себя к нему, нытиками и маргиналами.

«Их историческaя родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — заявилa она в эфире «4 кaнала».

Фарион возмутило, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации».

«Может, им еще десять нaдо, кaк тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искaл, чтобы они наконец осознали?» — выразила недоумение экс-депутат Рады.

Ранее Фарион уже отличилась своим высказыванием в адрес русскоязычных украинцев. Она предлагала запретить им получение образования и лишить их возможности работать. По ее мнению, это будет стимулировать население к изучению украинского языка.