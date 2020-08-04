Русскоязычных призвали «паковать манатки» на Украине

Экс-депутат Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины должны вернуться в Московию, так как они остались за гранью парадигмы.

Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали, — подчеркнула националистка в эфире «4 канала».

По её мнению, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом. К такому себя причисляют только нытики и маргиналы.

Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают, — отметила политик.

Фарион, вспомнив историю про Моисея, предположила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации» и предложила дать им еще 10.

Ирина Фарион известна своей антироссийской риторикой. Ранее она назвала русскоязычных украинцев рабами и оккупантами и призвала запретить гражданам, не владеющим родным языком, работать и получать образование.

Кроме того, Фарион раскритиковала военных, которые разговаривают на русском языке. Она упрекнула их в том, что те живут на украинской земле и едят украинский хлеб, но выбирают русский язык, а не украинский из-за лени, писал NEWS.ru.