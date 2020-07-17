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В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией 

Lenta.ru и ещё 4 52 минуты назад
25 июля ожидает Турция начала авиаперелетов в РФ
Фото: ТАСС
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля. Об этом заявил председатель совета директоров AnexTurizm Group Нешет Кочкар, пишет TourProm.ru.
По его словам, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы.
«По нашим прогнозам, к этому моменту авиасообщение будет перезапущено», — заметил эксперт, подчеркнув, что спрос на Турцию среди российских туристов прогнозируется на крайне высоком уровне.
В свою очередь президент Федерации отелей Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр сообщил, что отели на местных курортах приняли все необходимые меры безопасности и находятся в полной готовности к приему гостей.
«Российские туристы — самый большой рынок в Турции. Россия выступает локомотивом развития туризма в нашей стране», — добавил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.
Минтранс Турции 15 июля сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Комментарии
В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Нешет Кочкар , Владимир Путин , Минтранс РФ , Турция
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