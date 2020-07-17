25 июля ожидает Турция начала авиаперелетов в РФ

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Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией , приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля. Об этом заявил председатель совета директоров AnexTurizm Group Нешет Кочкар , пишет TourProm.ru.

По его словам, на эту дату уже запланированы некоторые чартерные рейсы.

«По нашим прогнозам, к этому моменту авиасообщение будет перезапущено», — заметил эксперт, подчеркнув, что спрос на Турцию среди российских туристов прогнозируется на крайне высоком уровне.

В свою очередь президент Федерации отелей Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр сообщил, что отели на местных курортах приняли все необходимые меры безопасности и находятся в полной готовности к приему гостей.

«Российские туристы — самый большой рынок в Турции. Россия выступает локомотивом развития туризма в нашей стране», — добавил президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

Минтранс Турции 15 июля сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.