На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение. Обстрелы осуществляются в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в котором установилась спокойная ситуация. В месте, где проходит боестолкновение, находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.