"Особенно последнее заявление президента (Ильхама Алиева. — Прим. ред.) 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса (по Нагорному Карабаху. — Прим. ред.)", — сказал Тоганян.

В прошлый понедельник президент Азербайджана заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости.

На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение. Обстрелы осуществляются в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в котором установилась спокойная ситуация. В месте, где проходит боестолкновение, находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.