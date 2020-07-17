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Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

РИА Новости
2 часа назад
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Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян. Об этом дипломат рассказал в интервью РБК.
"Особенно последнее заявление президента (Ильхама Алиева. — Прим. ред.) 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса (по Нагорному Карабаху. — Прим. ред.)", — сказал Тоганян.
В прошлый понедельник президент Азербайджана заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведется, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости.
На границе Армении и Азербайджана с 12 июля продолжается боестолкновение. Обстрелы осуществляются в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые также граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в котором установилась спокойная ситуация. В месте, где проходит боестолкновение, находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Ряд государств и международных организаций выразили беспокойство из-за ситуации на границе двух стран и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для урегулирования обстановки в регионе.
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В мире,Видео,Вардан Тоганян,Ильхам Алиев,МИД,Москва,Баку,Армения,Азербайджан
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