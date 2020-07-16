ФБР начало расследование взлома аккаунтов знаменитостей 

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало разбирательство после взлома ряда учетных записей известных людей и компаний в социальной сети Twitter, заявили в отделении бюро в Сан-Франциско . Об этом пишет РИА Новости.

Предположительно, хакерская атака была совершена с целью совершить мошенничество с криптовалютой. В ФБР призвали пользователей не поддаваться на подобные уловки и не переводить средства злоумышленникам.