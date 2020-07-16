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Германия обвинила Россию в агрессии 

Ura.Ru 29 минут назад
Германия обвинила Россию в агрессии
Фото: РИА Новости
Россия защищает свои интересы агрессивно, пренебрегая при этом правами других стран. Так считает Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
«Российское государство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они не имели — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение», —цитирует министра Лента.ру. Крамп-Карренбауэр добавила, что немецким властям нужно донести до России позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости.
Ранее Россию обвинили во вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года. Власти Великобритании начали уголовное расследование по факту предполагаемого вмешательства Кремля в выборы. «Принятие надлежащих мер» в отношении России, по словам главы МИД королевства Доминика Рааба, оставляет за собой Лондон.
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В мире , Политика , Lenta.ru , Германия
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