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«Слуга народа» назвала кандидата на выборы мэра Киева 

News.ru и ещё 2 8 минут назад
«Слуга народа» назвала кандидата на выборы мэра Киева
Фото: vereschuk.iryna/facebook.com
Парламентская фракция Верховной рады «Слуга народа» провела праймериз кандидатов для участия в выборах мэра Киева. Среди пяти претендентов больше всего голосов однопартийцев собрала нардеп Ирина Верещук.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Победителя праймериз поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
Верещук избралась в Раду по списку «Слуги народа», в котором у неё был № 29. С 2010 по 2015 год политик занимала пост мэра города Рава-Русская в Львовской области.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирина Верещук заявила о желании выставить свою кандидатуру на участие в выборах мэра Киева 9 июня. Тогда она рассказала, что разбирается в «данном вопросе», потому что много лет «жила в этом». Политик также заявила, что не обсуждала свой шаг с президентом Владимиром Зеленским.
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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