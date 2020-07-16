В столице Черногории ввели обязательный масочный режим 

Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями принял 16 июля новые меры для Подгорицы в связи со стремительным ростом числа зараженных коронавирусом.

Меры введены на семь дней.

Согласно принятым мерам, в городе вводится обязательный масочный режим как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, есть ограничения в работе ресторанов и кафе — запрещено самообслуживание и обслуживание клиентов за стойкой, за столом могут находиться только двое. Также есть ограничения массовых собраний и работы фитнес-клубов.

На 16 июля в Подгорице выявлено 619 активных случаев.