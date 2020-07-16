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В столице Черногории ввели обязательный масочный режим 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В столице Черногории ввели обязательный масочный режим
Фото: ТАСС
Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными болезнями принял 16 июля новые меры для Подгорицы в связи со стремительным ростом числа зараженных коронавирусом.
Меры введены на семь дней.
Согласно принятым мерам, в городе вводится обязательный масочный режим как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях, есть ограничения в работе ресторанов и кафе — запрещено самообслуживание и обслуживание клиентов за стойкой, за столом могут находиться только двое. Также есть ограничения массовых собраний и работы фитнес-клубов.
На 16 июля в Подгорице выявлено 619 активных случаев.
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В мире , Черногория
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