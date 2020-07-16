Лукашенко: а женщину мы отправим в Витебскую бригаду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает в новой конституции прописать в качестве обязательного требования к претендентам на высший государственный пост службу в армии. Такое заявление глава государства сделал в четверг, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, передает агентство БелТА.

"Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова — прим ТАСС), а он подумает, что танк, — отметил Лукашенко. — Не служил в армии, значит, тебя там (на президентской должности — прим. ТАСС) быть не должно".

Он также пошутил по поводу возможных претензий женщины на президентский пост: "Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее".

Ранее Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в конституцию. Причиной изменений президент назвал необходимость по-новому распределить в основном законе полномочия властей разных уровней с передачей части прав "вниз — до председателей райисполкомов, губернатора".