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ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России о «краже» вакцины 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
ООН отказалась комментировать обвинения в адрес России
Фото: РИА Новости
В ООН нет информации о попытках хакеров, якобы связанных с РФ, похитить в США, Великобритании и Канаде данные о разработке вакцины против коронавируса, следует из комментария официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее в четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения.
"У нас нет комментария или информации касательно сообщений о хакерстве, о которых вы упомянули", — сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информации, озвученную Национальным центром кибербезопасности Великобритании.
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или не достаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
В мире , Дмитрий Песков , Стефан Дюжаррик , ООН , Канада , США , Великобритания
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