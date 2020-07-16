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Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России
Фото: РИА Новости
Литва к 2025 году намерена полностью отказаться от закупок электроэнергии в России и Белоруссии, заявил в четверг министр энергетики республики Жигимантас Вайчюнас.
«Мы ставим перед собой задачу отказаться к 2025 году от приобретения электроэнергии в России и Белоруссии», — передает ТАСС его слова.
Вайчюнас уточнил, что в плане минэнерго республики указано продолжить переговоры с Латвией и Эстонией по бойкоту БелАЭС.
«Переговоры с Латвией и Эстонией об отказе от приобретения электроэнергии этой станции должны быть продолжены», — добавил он.
Как отметил министр, в этом плане особое значение приобретает синхронизации электросетей Литвы и других стран Балтии с Западной Европой с одновременным отключением от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).
Как утверждает Литва, проект БелАЭС осуществляется Белоруссией с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Бойкот БелАЭС готова поддержать Варшава. Таллин и Рига, в свою очередь, однозначно свою позицию не обозначили.
В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.
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Комментарии
В мире , Минэнерго , Росатом , ИТАР-ТАСС , Латвия , Литва , Эстония
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