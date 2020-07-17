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Лукашенко в преддверии выборов обратился к соотечественникам 

News.ru и ещё 9 36 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии выборов выразил надежду, что судьба страны будет решаться «исключительно её гражданами». В качестве примера белорусский лидер привёл борьбу за власть «между Ельциным и Горбачёвым в Кремле».
Тогда, говорит Лукашенко, белорусы ждали и наблюдали, что же будет дальше. Потому что собственную независимость страна получила «без крови и пота».
Мы молодое суверенное независимое государство. Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота. Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачёвым в Кремле. И многие из нас, вся страна фактически, наблюдали, что же будет дальше, — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Глава государства пришёл к выводу, что «свои решения» по судьбе страны должны принимать все жители Белоруссии и именно здесь — на территории страны.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Регистрация кандидатов завершилась 14 июля. Центризбирком зарегистрировал пять человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что представители штабов оппозиционных политиков Белоруссии встретились в Минске. Они решили объединить усилия на выборах президента страны.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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