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Лукашенко обратился к белорусам с призывом

Артём Кульша
иещё 9
14 минут назад
Комментарии85
Судьба Белоруссии в руках ее граждан. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. Вчера действующий глава государства посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.
«Мы — независимое государство. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота», — заявил он в ходе мероприятия.
По словам Лукашенко, в то время, когда разваливался Советский Союз, Белоруссия не могла влиять на ситуацию и принятие решений. Он попросил сограждан иметь в виду, что в настоящее время судьба страны в их руках, решения принимают они. Белорусский президент отметил особенную важность этого в предвыборный период.
В начале июля Лукашенко заявил, что белорусы перестанут быть белорусами, если будут следовать сценариям тех, кем руководят заграничные кукловоды, а сам он уже наработался и наелся президентской доли, но все равно участвует в выборах, потому что отдал строительству Белоруссии лучшие годы своей жизни.
Комментарии85
В мире,Видео,Александр Лукашенко,Беларусь
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