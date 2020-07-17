На 9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии запланировано проведение очередных президентских выборов. Вчера действующий глава государства посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

«Мы — независимое государство. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота», — заявил он в ходе мероприятия.

По словам Лукашенко, в то время, когда разваливался Советский Союз, Белоруссия не могла влиять на ситуацию и принятие решений. Он попросил сограждан иметь в виду, что в настоящее время судьба страны в их руках, решения принимают они. Белорусский президент отметил особенную важность этого в предвыборный период.