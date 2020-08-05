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На Украине возмутились открытием границ Черногории с Россией 

Газета.Ru и ещё 4 29 минут назад
Киев возмутился открытием Черногории для россиян
Фото: газета.ру
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов выразил недовольство в связи с решением Черногории открыть границы с Россией. Об этом сообщает портал IN4S.
Он напомнил о том, что украинская сторона с начала лета 2020 года "обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов". По его словам, в неделю в Черногорию вылетает по 13 — 14 рейсов с украинцами, однако некоторые ограничения продолжают сохраняться.
Консул добавил, что Украина имеет индекс заболеваемости 72,8, а российская сторона имеет "индекс заболеваемости 127,2", и возмутился, что Россия была помещена в "зеленую" зону.

"Деньги не пахнут — это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении", — заключил Шматов.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Затем стало известно, что с 15 августа открываются границы со Швейцарией.
Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.
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В мире , Черногория
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