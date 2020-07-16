Пока вы не уснули: россиян ждет новый штраф 

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Кремль прокомментировал желание Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует ехать на Генассамблею ООН в сентябре и проводить встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Россия готовит жесткий ответ НАТО
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ Европы, если США разместят такие ракеты в Европе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил «Интерфаксу».
Суд решил судьбу Фургала
Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу защиты и признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет ТАСС.
Мишустин встряхнул кабмин
Глава кабинета министров Михаил Мишустин обратил внимание на уровень исполнительской дисциплины и призвал коллег организовать работу так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев.
Армения уничтожила азербайджанский танк
Военнослужащие Армении подбили танк армии Азербайджана. Об этом, как сообщает «Sputnik Армения», заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Давида Тонояна Шушан Степанян.
Новый штраф до 8 млн рублей: что ждет россиян
В России следует ввести штраф за неудаление запрещенной информации. Проект соответствующего федерального закона был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
В деле о торговле российскими детьми неожиданный поворот
Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Адвокат фигурантов дела о найденных в Москве суррогатных детях раскрыл информацию об их биологических родителях. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости.
Кремль отреагировал на митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле несанкционированные акции протеста в Хабаровске образцом взаимодействия граждан и власти, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Украинские радикалы начали «охоту на вату»
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое «Сафари» — она же акция «Опусти вату» — иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария.
Прячутся в фурах и стреляют: границы РФ пересекают нелегально
Россия призывает Грузию отказаться от провокационных действий на границе с РФ — соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИД РФ. Ведомство обеспокоено участившимися случаями пересечения границы России, Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии.