Кравчук не нашел в «Минске-2» пункт о Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук заявил, что в минских соглашениях не прописан особый статус Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает «Интерфакс».

По его словам, в документе нет обязательного требования вводить особый статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины.

«А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — пояснил Кравчук.

Глава украинской делегации добавил, что стороны переговоров совершенно по-разному трактуют определенные положения минских соглашений. Кроме того, за пять лет, прошедших после подписания документа, некоторые положения в нем перестали работать или стали работать противоречиво.

30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы . Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее он сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.

Конфликт на Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.